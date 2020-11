CVetrano, bando del Comune per affidamento in gestione del campo di calcio a 5 in via Tripoli

di: Redazione - del 2020-11-03

Il Comune di Castelvetrano ha emanato un bando per l’affido in concessione della palestra polivalente sita all’interno dell’impianto sportivo di via Tripoli, a società sportive che operano nel territorio della città.

La concessione avrà durata di quattro anni e il canone annuo dell’impianto sportivo e degli immobili di pertinenza è di € 10.200,00.

La palestra polivalente necessita di lavori di manutenzione straordinaria, indispensabili per la messa in funzione dell’impianto che dovranno essere eseguiti dal Concessionario al quale spettano inoltre le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria esonerando il Comune da ogni spesa.