Vita, droga in casa di un minorenne scovata grazie al fiuto del pastore tedesco Mike

del 2020-11-04

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, supportati da personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia di Palermo e dal Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno condotto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio ad ampio raggio finalizzati alla repressione e contrasto alla criminalità predatoria e alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonché al rispetto delle misure emesse per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le diversificate attività eseguite nell’ambito del servizio, hanno consentito di deferire due soggetti in stato di libertà, di cui uno minorenne, di segnalarne un terzo in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti e di elevare diverse sanzioni amministrative pecuniarie.

Più nello specifico, anche grazie al buon fiuto del pastore tedesco Mike, i Carabinieri della Stazione di Vita, hanno deferito in stato di libertà un minorenne del posto poiché, nel corso della perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione del giovane, è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana per una quantità complessiva di 150 grammi circa, due piante di circa 60 cm ognuna in processo di maturazione e diversi rami con germogli di cannabis in fase di essiccazione.