Brillo, FDI: "Proposto l'azzeramento della Giunta. Continuano le scelte improvvide del sindaco"

di: Comunicato Stampa - del 2020-11-05

Ormai da tempo è agli occhi di tutti il totale scollamento tra il sindaco e il consiglio comunale. Un sindaco che mostra poca capacità di sintesi e continua a perdere quei cocci che appartenevano a una maggioranza bulgara. Un sindaco che proprio dai suoi diretti ex assessori ha subito e sta subendo forti attacchi politici.

Eppure, Fratelli d’Italia, avendo a cuore il bene della città, ma fermamente all’opposizione di questa amministrazione, ha partecipato, con il Consigliere Angelina Abrignani e con il Commissario locale, alle consultazioni indette dal Primo Cittadino e, pur non interessata ad alcuno accordo politico, ha proposto un totale azzeramento della Giunta e la nomina di autorevoli tecnici (magari locali e non iscritti ad alcun partito o movimento) scelti dallo stesso Sindaco, chiedendo altresì di ampliare e rinnovare quel programma di governo oramai fallito.

Siamo rimasti in religioso silenzio, sperando che il Sindaco sancisse quell’atteso rinnovamento progettuale che di fatto non è avvenuto, vanificando ogni proposta. Prendiamo atto delle improvvide scelte del Sindaco Alfano e della conseguente nomina di Assessori che, ancora una volta, hanno ben poco da spartire con questa terra. Rimarremo all’opposizione, lavorando unicamente per il bene della collettività e di questa terra, ma interpretando il nostro ruolo con autorevole severità nei confronti di questa civica amministrazione e del suo Sindaco.

Il commissario cittadino FDI Avv. Davide Brillo