Dal Comitato Orgoglio oggi donazione di un quadro al Comune di CVetrano

del 2020-11-05

Oggi alle ore 10 il Comitato Orgoglio castelvetranese donerà un quadro dipinto da due artisti locali. Il dipinto verrà collocato presso gli uffici comunali siti in Via delle rose. A parlarci di questo gesto Tony Colaci che ci ha spiegato come “la volontà di donare il quadro al Comune di Castelvetrano è stata condivisa con l’attuale Presidente del Comitato Orgoglio Castelvetranese, Professor Francesco Saverio Calcara. La consegna si sarebbe dovuta effettuare già ad inizio anno ma, tra le mille cose su cui la pandemia ha interferito, anche questo gesto simbolico ha lasciato posto ad altre urgenze dell’Amministrazione Comunale impegnata a gestire la lotta al Covid 19 ed i tanti altri e, sicuramente, più importanti impegni. L’opera d’arte fu realizzata dalle giovani pittrici Sara Cuttone, castelvetranese, e Melinda Ingargiola di Mazara del Vallo. Si trattò di un gesto spontaneo e propositivo, così come quello di tutti i partecipanti a quella magica serata del 24 Agosto 2018. Perché magica? Forse perché l’iniziativa di ripulire la spiaggia dello Scalo di Bruca, l’applauditissimo concerto del complesso musicale Spa guidato dall’Avvocato Franco Messina, la sfilata del Corteo Storico di Santa Rita, la partecipazione della Pro Loco, dei Boy Scout, di Luciano Saladino in rappresentanza dei “Castelvetranesi d’America”, a mio parere era la migliore rappresentazione possibile del “diritto alla vita” della comunità castelvetranese in uno dei momenti più bui della sua storia recente, quello del commissariamento, delle inchieste giudiziarie che scompaginavano i progetti politici che i cittadini onesti interpretavano come occasioni di ripresa, il periodo che in seguito sfociò nel default con tutte le sue nefaste conseguenze che ancora oggi patisce l’intera nostra Città. Sebbene troppo spesso male interpretato a causa dei soliti, spesso banali, pregiudizi era quello lo spirito che aveva animato la nascita del Comitato Orgoglio Castelvetranese. In seguito l’attività del Comitato si è focalizzata su un tema di gravissima portata, la difesa del nostro Ospedale della Valle del Belìce. L’importanza dell’impegno sociale profuso su questo tema che, anche a causa della pandemia ha assunto una sempre maggiore valenza, ha impedito di svolgere altre attività rilevanti. Ma a mio parere è giusto che il tema dell’Ospedale oggi prevalga su tutto il resto. Per questo anch’io parteciperò alla fiaccolata di domani sera, come spero faccia l’intera comunità belicina. Auspicando che questa volta nessuno esprima pregiudizi come fu in occasione del corteo del 16 giugno 2018, quando persino l’antimafia si mosse per stigmatizzare un corteo di protesta fatto a Castelvetrano per contestare proprio quei pregiudizi che ci accomunano tutti in un unico contesto. In quella occasione l’antimafia siciliana, con tutto ciò che poi ha mostrato di essere, non aveva alcun motivo né diritto di metterci all’indice. Stavolta si tratta di salute pubblica; sarei curioso di sentire il parere di certi soloni della legalità molto sbandierata e poco pratica in certi ambiti delle istituzioni siciliane. Speriamo sia la volta buona per far prevalere la giustizia, quella vera.

Anche per poter dire queste cose con il grande cuore rappresentato dal quadro di Sara Cuttone e Melinda Ingargiola che nascono i Comitati civici e le iniziative popolari spontanee e propositive”.