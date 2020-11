di: Redazione - del 2020-11-07

Domenica si svolgerà l'inaugurazio del punto vendita “Profumo di caffè” di Simona Tortorici. All’interno del negozio, sito in via Ruggero Settimo n. 47 sarà possibile trovare cialde e capsule, caffè macinato per la moka, nonché macchinette da caffè e accessori di ogni genere. Tante offerte aspettano gli amanti del caffè e non solo.