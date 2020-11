Focolaio “Locanda”. Sindaco Alfano chiede la zona rossa a Musumeci. “Alcuni migranti positivi non rispettano quarantena”

di: Redazione - del 2020-11-06

In merito ai nuovi contagi riscontrati negli ultimi giorni, il sindaco Alfano, ha fatto un po’ di chiarezza, queste le sue parole: “Rispetto ai dati di ieri, sono circa 80 i positivi asintomatici. Dopo che gli oltre 100 soggetti positivi sono diventati 47 in seguito alla guarigione di tanti, l’incremento è dovuto al cluster individuato alla Locanda. Gli ospiti, circa 63, sono stati quasi tutti sottoposti a tampone e di questi 26 sono positivi.

L’Asp di concerto con me e con la Prefettura ha chiesto al presidente della Regione di chiudere e definirla zona rossa, aspettiamo gli esiti di questa richiesta. Sono soggetti giovani e non destano preoccupazione. Il problema è che dovrebbero stare in quarantena obbligatoria, ma qualcuno non rispetta le regole. Non è possibile trattenerli con la forza, bisogna utilizzare la moral suasion per convincerli che è importante per la loro salute e per quella degli altri”.

Il Sindaco, interrogato, poi, sulle deleghe ai nuovi assessori ha risposto: “Le deleghe ai nuovi assessori sono già scritte, non ho firmato il provvedimento ma si occuperanno delle seguenti attività: l’Avv. Pellitteri di affari legali, tributi e bilancio, l’Arch. Licari di attività produttive in quanto esperto di finanza europea e l’Ing. Siculiana di edilizia privata e quant’altro”.

In questo modo rimarrebbero “scoperti” la solidarietà sociale e la cultura, ma Alfano ha detto: “In questi giorni ho fatto un appello a tutte le professionalità di spessore, che a Castelvetrano sono tante, di mandare i loro curricula per essere presi in considerazione. Attualmente ci sono due posti liberi, ma potrebbero essere di più.

L’ho detto anche in consiglio comunale che il doppio incarico di assessore e consigliere non dovrà esserci più. L’Ass Foscari si occuperà esclusivamente delle commissioni e del consiglio comunale quindi i posti da ricoprire nella giunta sono un bel po'.

Bisogna avere le competenze tecniche, giuridiche oppure nell’ambito dei servizi al cittadino serve qualcuno che vanti esperienze in questo settore. Non sono stato d’accordo nell’ azzerare tutto perché ci teniamo a portare avanti la nostra identità ,che non è più l’identità del movimento ma adesso è il programma del Sindaco”.