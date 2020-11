(VIDEO) Intervista al neo Ass. Licari: “La mia esperienza nella progettazione comunitaria al servizio di CVetrano. Presto incontro con attività produttive”

di: Redazione - del 2020-11-04

Dopo il giuramento il nostro Direttore ha intervistato il neo Assessore Davide Licari il quale si è presentato ai castelvetranesi: ”Sono un architetto con un percorso professionale particolare, mi sono specializzato in Progettazione Comunitaria, quindi nell’accesso ai fondi pubblici diretti e indiretti della Commissione europea, vorrei portare la mia esperienza professionale per fa sì che le attività produttive da una parte e l’amministrazione dall’altra possano programmare insieme lo sviluppo economico del territorio.

E’ necessario per me fare un incontro con tutte le attività produttive per capire quali sono le aspettative e le necessità”.

Queste le prime parole del neo Assessore designato dal Sindaco Enzo Alfano, il quale con questa nomina punta a potenziare la capacità di accesso a fondi comunitari, fonte di approvvigionamento economico fondamentale per le esigue casse del Comune di Castelvetrano.