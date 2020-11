Bonus computer: tutte le informazioni per ottenerlo

del 2020-11-04

(ph. Victoria_Borodinova / Pixabay)

Il quadro economico mondiale si fa sempre più fosco con il nuovo incremento esponenziale dei contagiati dal coronavirus, per questo il Governo si trova a dover lavorare alacremente su provvedimenti indirizzati a diversi settori che richiedono la massima urgenza di intervento. Da una parte le imprese in ginocchio per il fatto di dover sospendere coattivamente in tutto o in parte le proprie attività, cosicché non gli resta che affidarsi al decreto ristori , mentre dall'altra parte ci sono le famiglie in sofferenza per la diminuzione di introiti dovuti alla perdita del lavoro o cassa integrazione.

Questi sono i motivi che hanno spinto lo Stato ad il cosiddetto Bonus computer: un sussidio che spetta alle famiglie entro certi limiti di reddito, per l'acquisto di quanto necessario affinché i propri figli possano continuare a ricevere l'istruzione anche modalità telematica.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico istitutivo della misura di cui stiamo parlando era stato pubblicato all'inizio dello scorso ottobre in Gazzetta Ufficiale era stato seguito il giorno dopo dalle istruzioni operative, benché la politica avesse promesso l'avvio di tutto nel mese di settembre, comunque ci siamo. Questo novembre è il primo mese da cui si può presentare la domanda.

In questa prima fase il Bonus consiste in un voucher dell'importo di 500 euro per l'acquisto dei dispositivi di navigazione Internet e per il pagamento dei canoni di abbonamento per la connessione di casa. La dotazione hardware ammissibile riguarda l'acquisto di PC (può essere un notebook o anche un mini pc per avere il vantaggio del modesto ingombro con maggiore potenza di calcolo ), ma anche tablet per una assoluta libertà di movimento a scapito delle prestazioni.

Lo stanziamento totale per le famiglie italiane e di complessivi 204 milioni di euro, dedicato ad un potenziale numero di 480 mila famiglie italiane che abbiano un ISEE entro i 20.000 euro. Il criterio di erogazione è ancora una volta quello del "fino ad esaurimento delle risorse disponibili", per cui si seguirà l'ordine cronologico di inoltro delle domande.

La successiva fase 2 (che dovrebbe partire entro la fine di quest'anno) sarà rivolta alle famiglie con ISEE tra 20.000 e 50.000 euro e alle piccole e medie imprese. Sono disponibili in totale poco più di 320 milioni di euro per un potenziale di 1 milione e 600.000 famiglie e all'incirca 550 milioni per le aziende. In questo caso l'importo del beneficio sarà di 200 euro per famiglie e 2000 euro per le imprese.

Il Bonus spetta nel caso che si abbia già o si debba attivare un nuovo contratto di connessione in banda ultra larga (minimo 30 Mbit/sec.) e la domanda deve essere inoltrata presso gli operatori telefonici indicati sul sito Infratel. I cittadini possono seguire ogni aggiornamento dell'iniziativa sul sito Piano Strategico Banda Ultra Larga del MISE.

Pur se l'incendio sia rivolto a tutto il territorio nazionale, l'Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria e la Toscana hanno richiesto di poter comunicare loro la lista dei comuni in cui i cittadini possono beneficiare del provvedimento.