Encomio del Policlinico San Martino di Genova per il giovane cvetranese Francesco Signorello

del 2020-11-05

Encomio al Policlinico San Martino di Genova per il giovane castelvetranese Francesco Signorello, tecnico di camera iperbarica, per un "importante intervento di decompressione per un paziente affetto da embolia polmonare in urgenza con effetto positivo".

Questo il contenuto dell' elogio a firma del direttore generale Bruno Cavalere e del direttore sanitario Carmelo Boncore. Una bella notizia per noi quando un nostro concittadino si fa valere per le sue capacità anche se purtroppo fuori dalla Sicilia.