Ingressi senza controlli anti Covid all’ospedale di CVetrano, la Cgil denuncia ancora il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza

di: Comunicato Stampa - del 2020-07-13

La Funzione pubblica Cgil denuncia, ancora una volta, il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza anti Covid all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Prosegue, infatti, il monitoraggio della Cgil negli ospedali della provincia di Trapani a tutela della salute dei dipendenti e dei cittadini, che ha fatto si che all’ospedale di Mazara del Vallo, dopo la denuncia del sindacato, venissero adottate, all’ingresso della struttura, i controlli necessari, fino a qualche giorno fa assai carenti, al contenimento e alla prevenzione del Covid-19.

Stamani il segretario della Funzione pubblica Vincenzo Milazzo, con una ripresa video, ha documentato la situazione all’esterno dell’ospedale di Castelvetrano, e in particolare al Cup, appurando, ancora una volta, la disorganizzazione e l’assenza delle direttive sanitarie dettate dal protocollo anti Covid. Nei giorni scorsi la denuncia del segretario Milazzo, circa il mancato rispetto dei protocolli anti Covid al nosocomio castelvetranese, aveva ottenuto la smentita di Mimmo Celia, sindacalista della Uil e dipendente dell’ospedale di Castelvetrano.

“Non è nostra abitudine – dice il segretario Milazzo – denunciare situazioni che non esistono. Nell’interesse degli operatori sanitari e dei cittadini corre l’obbligo, per la Cgil, di denunciare inadempienze e situazioni che possono mettere a rischio la salute della collettività. Le immagini girate dinnanzi l’ospedale - prosegue – mostrano disorganizzazione, assembramenti e mancanza di controlli sanitari che non possono essere smentiti. Siamo pronti al confronto, ma non consentiamo a nessuno di sconfessare un operato a tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e degli utenti”.

Intanto, la Funzione pubblica ha nuovamente chiesto un incontro alla direzione dell’Asp per fare il punto sul rispetto dei protocolli anti Covid negli ospedali del territorio trapanese.