In casa Folgore si lavora per la prossima stagione. Marsala, Mazara, Akragas e non solo tra gli avversari

Elio Indelicato - 2020-07-14

“Trattative avviate per tre giocatori di esperienza, ma bisogna attendere l’arrivo dello sponsor Vincenzo Onorio per poterli ufficializzare". Di più non dice l’allenatore della Folgopre Beppe Bonino che attende anche lui che si metta nero su bianco per potere dire che i calciatori faranno parte del prossimo organico folgorino. Si sa che si tratta di un forte attaccante, di un difensore centrale e di un centrocampista che hanno già militato per anni nel campionato di Eccellenza.

Il tre agosto dovrebbe partire ufficialmente la nuova stagione per la Folgore e si aspetta di definire al più presto il rapporto tra la Società e il Comune di Castelvetrano per un eventuale affidamento dello stadio, visto che si dovranno effettuare dei lavori di miglioramento dell'impianto, escluso il manto erboso.

L’allenatore è alla ricerca di un nuovo preparatore atletico visto che l'attuale è passato al Mazara, mentre la rosa della scorsa stagione sarà un pò snellita. Per motivi, pensiamo di lavoro, non dovrebbero far parte della squadra Di Discordia, il bravo Blunda e qualche altro, mentre anche Montepiano per motivi di impegni di lavoro dovrà dare una risposta, sperando anche che possa far conciliare il tutto.

Dei confermati di sicuro Bono, Carovana, Ilario, Rallo e i giovani Matteucci, Salvo, Coppola, mentre sarebbero stati raggiunti già degli accordi con alcuni juoniores classe 2001 e 2002. A giorni saranno messi in vendita gli abbonamenti e da lì parte il futuro, anche di rafforzamento della squadra. Ad una massiccia risposta dei tifosi sicuramente farà seguito un impegno più forte della società che sembra avere come primo obiettivo la salvezza.

Intanto la Lega ha ufficializzato le squadre che partecipaeranno al prossimo campionato di Ecclenza Sicilia girone A: Akragas, Canicattì, Castellammare, Cephaledium, Cus Palermo, Don Carlo Misilmeri, Folgore Dolce Onorio, Geraci, Marsala, Mazara, Monreale, Nissa FC, Oratorio S. Ciro e S. Giorgio Marineo, Pro Favara, Parmonval, Sancataldese, Unitas Sciacca.