(VIDEO) In scena a Triscina il 15 e 16 Agosto l'esilarante commedia "Tutta colpa di Facebook". Ecco dove acquistare i biglietti

del 2020-07-17

C'è grande attesa per la prima della commedia "Tutta colpa di facebook" che si svolgerà il prossimo 15 e 16 di Agosto presso il teatro di Triscina. I biglietti si potranno acquistare presso la registri Buffetti in via Savonarola e presso la cartolibreria Ugo Dolce in piazza San Giuseppe al prezzo di sette euro. I posti saranno limitati Le serate sono dedicate alla memoria di Don Meli.