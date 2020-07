Ospedale C/Vetrano, muore dopo il parto giovane tunisina. Parenti sotto shock

di: Redazione - del 2020-07-14

Questa mattina all’alba, una giovane donna di ventinove anni è stata trovata senza vita all’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano.

La ragazza, di origini tunisine, ma che abitava a Santa Ninfa, si trovava in ospedale in seguito ad un parto cesareo, avvenuto la notte scorsa. Nonostante la giovane età, la donna era già madre di altri tre figli. Tutto sembrava nella norma, non erano state riscontrate problematiche, fino a quando intorno alle sei, la giovane non è stata ritrovata nel suo letto priva di vita.

Sarà effettuata un'autopsia per chiarire le cause del decesso, che al momento restano ignote. Ancora increduli i familiari della vittima.