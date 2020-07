Lavori in corso presso l'edicola votiva di Santa Rita nel Sistema delle Piazze grazie al contributo di privati

di: Comunicato Stampa - del 2020-07-14

Questa mattina lavori in corso presso l’edicola votiva dedicata a Santa Rita posta sotto “la Vota” (nel Sistema delle Piazze). Posiziionata nel 2007 quando il Comitato per il Corteo Storico di Santa Rita la volle in occasione delle “Giornate Ritiane”.

Oggi, grazie all’interessamento del Presidente Francesco Saverio Calcara e al contributo di alcuni dei Figuranti, si rifà il maquillage.