Giovane trovata morta dopo il parto. Intervista al dott. Caradonna: "Aspettiamo l'autopsia ma pensiamo di escludere una complicanza chirurgica"

di: Redazione - del 2020-07-14

E' di questa mattina la tragica notizia della morte, all'Ospedale di Castelvetrano, di una giovane donna che nella notte era stata sottoposta ad un parto cesareo. Il nostro Direttore Elio Indelicato ha raccolto la testimonianza del Dott. Angelo Caradonna, responsabile del reparto di ginecologia e ostetricia del nosocomio castelvetranese. Queste le sue dichiarazioni:

"I parametri della Signora, sia prima dell'intervento che dopo, non hanno messo in evidenza alcun tipo di patologia. Il post intervento è stato eccellente, non ci sono state perdite di sangue e nessun altra complicanza.

Dopo l'intervento, la paziente è stata monitorata nella sala attigua alla sala operatoria per circa due ore e poi è stata portata in reparto valutando ogni mezz'ora i parametri principali. L'ultimo controllo è stato effettuato alle 4.30 di notte, la paziente non mostrava alcun segno di sofferenza. Alle 6, quando la paziente doveva essere ricontrollata è stata trovata priva di sensi. Sono stati chiamati immediatamente i rianimatori ma non c'è stato niente da fare perchè la paziente purtroppo era già deceduta.

Ancora non sappiamo i motivi del decesso, pensiamo di escludere una complicanza chirurgica perchè i parametri erano tutti regolari. E' stato informato immediatamente l'istituto di medicina legale di Palermo dove la salma è già stata trasportata per essere sottoposta ad autopsia".