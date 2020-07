Bonificare terreni inquinati: quali sono le migliori piante?

di: Francesco Accardo - del 2020-07-14

Il problema dell’inquinamento ambientale diventa sempre più centrale nella nostra società. Non solo per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, ma anche l’inquinamento dei terreni, una delle problematiche più gravi se si pensano alle conseguenze che tale condizione può generare.

Secondo una recente indagine in Italia ci sono circa 13mila siti potenzialmente inquinati, con un record di 3.733 casi in Lombardia. Si tratta, per la maggior parte, di aree industriali dismesse, in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici oppure aree con presenza di rifiuti pericolosi.

La bonifica

L'unica soluzione in questo caso è la bonifica. Ma come si può effettuare la bonifica di queste aree inquinate? Grazie ad alcune piante come la canapa. La canapa, infatti, già molto utilizzata per rimedi naturali grazie ai suoi olii essenziali, ha enormi proprietà benefiche per i terreni contaminati da metalli pesanti. L'ultima frontiera dell'agricoltura si chiama infatti canapicoltura. Quella della canapa è una coltivazione antica che in Italia, specie tra Veneto e Emilia-Romagna, ha una lunga storia che in Italia è stata interrotta nel dopoguerra.

Oggi però in molti hanno deciso di riprendere queste pratiche proprio grazie alle immense qualità di questa pianta. Secondo gli esperti un ettaro coltivato a canapa industriale per estrazione può rendere sei volte un ettaro coltivato a grano.

Il processo è detto fitodepurazione che consiste nel trattamento di contaminanti come metalli pesanti, elementi radioattivi e composti organici nel suolo, nelle acque di falda, nelle acque superficiali attraverso piante erbacee o alberi che hanno la capacità di assorbire ma soprattutto di biodegradare le sostanze inquinanti assorbite dal terreno.

La fitoestrazione

Altro sistema molto utilizzato è quello della fitoestrazione. Una tecnica egata a interventi fisici e termici, che si basano sulla grande biodiversità del regno vegetale. Le specie più in grado di accumulare metalli pesanti nei loro tessuti appartengono a due generi: l'Helianthus annuus - ovvero il girasole - e la Brassica, cioè piante erbacee comprendenti specie molto diverse tra di loro come la senape, la rapa, il cavolo, il salice, il pioppo e il granoturco.

Secondo recenti studi le piante citate in precedenza sono in grado di estrarre dai terreni contaminati le sostanze nocive e di accumularle nelle loro radici e foglie in quantità rilevanti, con efficienze variabili dal 35% al 40%, a seconda del metallo considerato.

Dopo appena quattro cicli si può ipotizzare che in un campo si raggiunga il 100% di fitoestrazione della frazione metallica biodisponibile. Inoltre, dopo questa prima fase, ne avviene una nuova generata dai microrganismi rizosferici.



Esistono in natura ceppi batterici metallo-tolleranti che possono sopravvivere alla presenza di quei particolari metalli e che pertanto supportano, coadiuvano, alimentano il processo di estrazione. Si tratta di microrganismi che promuovono la crescita vegetale e migliorano in modo rilevante le prestazioni dei vegetali, sia come quantità di biomassa prodotta, sia come resa di fitoestrazione che risulta aumentata del 40% o addirittura del 50%.