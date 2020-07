CVetrano, incendio dentro locale di Banca Carige. Sul posto i Vigili del Fuoco

del 2020-07-15

Un incendio si è verificato all'interno di un magazzino presente all'interno della Banca Carige a Castelvetrano in via Marconi.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Castelvetrano per le operazioni di spegnimento. Pare che a essere interessato dalla fiamme sia stato un deposito contenente materiale cartaceo.

È stato un vicino ad allertare i Vigili del Fuoco che hanno dovuto spegnere un quadro elettrico in fiamme. Per fortuna grazie alla porta tagliafuoco la combusione non si è propagata all’interno della banca carige di via Marconi.