CVetrano, approvato in Consiglio Comunale il Daspo urbano per combattere l’inciviltà. Decisivi i voti dei 5 Stelle

del 2020-07-15

Il 12 Novembre scorso si è svolta una riunione operativa con il Prefetto, dove erano presenti tutti i comuni della provincia, per affrontare la questione Daspo Urbano. L’Assessore Cappadonna, assieme al personale della PM, ha partecipato e accolto la richiesta del Prefetto, il quale ha sollecitato tutti i comuni a dotarsi di un regolamento per l'applicazione del Daspo urbano in tempi brevissimi. Il 21 Dicembre, la Giunta comunale ha approvato con delibera la proposta di modifica del regolamento.

Oggi 15 luglio, in consiglio comunale è stato approvato, esclusivamente dal gruppo del m5s, questo strumento che si propone di dare attuazione alle misure poste a tutela del decoro urbano di particolari luoghi ai sensi del decreto Minniti e dei decreti sicurezza Salvini.

Sono state individuate le zone da attenzionare, per esempio plessi scolastici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da flussi turistici, l'ospedale e le piazze.

“Dopo i vari atti vandalici accaduti nell'ultimo periodo (i vasi davanti Palazzo Pignatelli, Padre Pio, la Bambocciata, targa in memoria a G.Gentile...) - ha dichiarato l’Ass. Cappadonna - il Daspo Urbano sarà uno strumento in più per la nostra polizia municipale e per tutte le forze dell'ordine presenti nel territorio. Dispiace avere ascoltato interventi della minoranza che lasciavano trasparire una forma di razzismo di questa civica amministrazione verso gli immigrati o alle persone più disagiate della società.

Il m5s è da sempre vicino ai più deboli. Il Daspo Urbano colpirà chi viene trovato in stato di ubriachezza, chi compie atti contrari alla pubblica decenza, chi esercita il commercio abusivo, causa risse e danneggiamenti. Per noi è prioritario preservare il decoro pubblico e combattere il degrado ed è necessario che le forze di polizia tutte siano dotate di uno strumento efficace che permetta loro di intervenire in modo immediato”.