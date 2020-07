Bomba d’acqua a Palermo: due morti

del 2020-07-15

Una violenta ondata di maltempo ha investito una vasta area della Sicilia. A Palermo la situazione più drammatica: due persone, moglie e marito, sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione. Erano in un’auto, sommersa dalla pioggia, che è rimasta bloccata in strada. Secondo una prima ricostruzione, il marito è sceso dalla vettura per chiedere aiuto e la moglie è rimasta a bordo, ma la furia dell’acqua li ha travolti. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti per recuperare i corpi. Due bambini, il più piccolo di 9 mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. I piccoli sono rimasti intrappolati in auto, insieme ai loro genitori, nel sottopasso di viale della Regione, all’altezza di via Sardegna. Le forze dell’ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone soccorse in strada.

Fonte lasiciliaweb