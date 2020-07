Domani l'autopsia della giovane mamma tunisina deceduta dopo il parto. Emessi avvisi di garanzia

di: Elio Indelicato - del 2020-07-17

Inizierà domani presso il Cimitero comunale di Castelvetrano l’esame autoptico della ragazza tunisina morta poche ore dopo aver dato alla luce una bimba nel Reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Castelvetrano.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica Antonella Trainito ha notificato come atto dovuto gli avvisi di garanzia per il personale medico ed infermieristico presente durante la notte del parto e dopo. I destinatari sono Matteo Abate, Maria Rosa Martino, Maria Daria Cangemi, Francesca Di Giovanna, Giusto Zito, Giovanna Romeo e Maria Assunta Florenti. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo in concorso.

Il marito della giovane donna Mohamed Moussa non ha accettato la morte della moglie e si è rivolto ad un legale, nonostante comunque era partita sin da subito una indagine interna al Reparto per chiarire i contorni di una morte strana avvenuta dopo qualche ora dal parto dopo che la stessa mamma aveva rassicurato i parenti che tutto procedeva bene.

Sulla rete corre l’indignazione soprattutto per il fatto che le partorienti non possono farsi assistere da un membro della famiglia per le norme restrittive anti Covid, mentre dicono basta vedere gli assembramenti nelle strade e nei locali del sabato sera. La giovane mamma si chiamava Najqua Salhi aveva 29 anni di origine tunisina da anni residente con il marito Mohamed Moussa a Santa Ninfa.

La giovane, che era arrivata nella mattinata di due giorni fa in Ospedale, era di presentazione podalica, per cui è stato necessario il parto cesareo, essendo anche una precesarizzata. La giovane, ha accettato l’intervento che è andato bene e mezz’ora dopo la mezzanotte è nata una splendida bambina.

La mamma come da protocollo è stata monitorizzata per due ore dopo il parto, in una stanza attigua, con valori post partum assolutamente normali. Pare che durante la notte avesse anche parlato telefonicamente con il marito, che era stato rassicurato sulle sue condizioni di salute.

Poi intorno alle sei il personale si è accorto che la donna non respirava più, la chiamata urgente dei medici della Rianimazione ma non c’è stato nulla da fare.

Nessuna dichiarazione in Reparto, forse, si sussurra un caso di embolia, un ictus. La giovane mamma aveva già un figlio di tre anni e l’anno scorso aveva partorito due gemelli maschi. La bimba nata e che sta bene si chiama Sorour, che in tunisino signifca “felicità”.