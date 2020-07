Finanziamento per acquisto nuovi macchinari e attrezzature nel settore agricolo. Avviso Inail

di: Comunicato Stampa - del 2020-07-18

Avviata la fase di presentazione delle domande per richiedere i contributi previsti dall’Avviso Pubblico Isi Agricoltura con cui l’Inail stanzia a favore delle micro e piccole imprese operanti nel settore agricolo, 65 milioni di euro per investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’Avviso ha l’obiettivo di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Il finanziamento in conto capitale va da un minimo di 1.000 ad un massimo di 60.000 euro e copre il 40% delle spese ammissibili al netto dell’IVA, valore che per i giovani agricoltori sale sino al 50%.