"In punta di piedi vicino ai fedeli della Chiesa di Santa Lucia. Don Meli voleva più gente in Chiesa". Intervista Padre Gioacchino

di: Doriana Margiotta - del 2020-07-20

Un parroco come pochi. Un uomo di fede che ha dedicato la sua vita ad aiutare i poveri e bisognosi, creando una comunità di persone che erano al centro di ogni sua iniziativa. Questo era Don Meli parroco della chiesa di Santa Lucia a Castelvetrano. Don Meli è venuto a mancare pochi giorni fa, lasciando un vuoto incolmabile per tutta la nostra città.

In occasione dei suoi funerali il nostro Sindaco ha dichiarato lutto cittadino. Non era solamente un punto di riferimento per la sua comunità ma per tutto il nostro paese. Il suo ricordo e il suo esempio farà sempre parte di tutti noi.

Presto sarà scelto dal Vescovo di Mazara del Vallo il suo successore, ma nel frattempo, Monsignor Mogavero ha nominato amministratore della parrocchia di Santa Lucia, padre Gioacchino Arena parroco della chiesa San Francesco di Paola. La nostra Redazione ha intervistato padre Gioacchino che ci ha raccontato come sta affrontando questo nuovo ruolo in un momento così delicato per la comunità.

Qualche giorno fa ha ricevuto l'incarico di amministratore parrochiale per la chiesa di Santa Lucia dal nostro Vescovo Monsignor Mogavero. Con quale spirito sta affrontando questo nuovo ruolo?

"Semplicemente con lo spirito del servizio. Il Vescovo mi ha dato l'incarico di amministratore parrocchiale cioé colui che guida quella comunità come se fosse il parroco ma ma non ha la stabilità. Nel momento in cui il Vescovo nominerà il nuovo parroco io terminerò il mio incarico.

Mosignor Mogavero quando mi ha chiamato per darmi la notizia, mi ha dato una immagine bellissima 'dobbiamo prendere questa comunità in braccio e accompagnarla, perché è una comunità attualmente sofferente per la perdita del loro parroco e per il rapporto che aveva con la sua gente'.

La mia presenza è "in punta di piedi" per non urtare la sensibilità di tante persone e cercando di rispettare i fedeli di don Meli. Sono molto sereno perché so che c'è stato un predecessore che ha lavorato per tanto tempo in un certo modo e amato per tutto quello che ha fatto.

Ho avuto la fortuna di avere l'aiuto di un sacerdote che ha seguito Don Meli fino alla fine nelle celebrazioni, ed è rimasto per darmi una mano perché la gestione di due parrochie è abbastanza impegnativa".

Che ricordo ha di Don Meli? C'è un aneddoto in particolare che ricorda con grande affetto?

"Ho il ricordo di un uomo saggio. Per noi preti Don Meli era il più anziano non solo per l'età ma anche per gli anni di sacerdozio qui a Castelvetrano. A onor del vero il più anziano è don Alfredo Culoma, ma dopo la ristemazione delle parrocchie è diventato lui il parroco più anziano.

All'inizio di quest' anno in una riunione don Meli lamantava il fatto che la presenza dei fedeli in chiesa era dimunita moltissimo e che le famiglie dei ragazzi del catechismo erano poco partecipi.

Questa sua lamentela mi impressionò e alla fine di quella riunione mi rivolsi a lui dicendogli: 'Baldassare io ti sono grato perché se ti lamenti tu vuol dire che non è solo un problema nostro'. E poi ci siamo fatti una risata.

Era un uomo saggio e traspariva la sua dedizione per i poveri e per gli ultimi. Capace di esporsi come quando aveva preso posizione contro le politiche anti migranti sostenute da Salvini, mettendoci la faccia e non tirandosi mai indietro.

Lui stesso quando gli hanno chiesto se facesse politica, rispose: "Faccio politica, è vero. E non ne posso fare a meno. La vera politica dovrebbe interessarsi di tutte le persone, in particolare dei deboli. Questo dovrebbero fare tutti i politici. Chi non lo fa è solo un politicante".

Don Meli amava i giovani e l'Associazione Colibrì ne è l'emblema. Anche lei è un grande sostenitore dei giovani. Come hanno preso i ragazzi del Colibrì la sua presenza? Che rapporto ha istaurato con loro?

"Ancora è presto per creare un rapporto di fiducia con loro, semplicemente perché anche con loro voglio essere discreto. So come vanno le cose perché sono stato parroco in più di una parrocchia e al trasferimento in una nuova Chiesa ci vuole un po' di tempo per instaurare un rapporto di fiducia con la comunità di fedeli. I ragazzi si legano alla parrocchia ma il legame più forte è con il parroco, io lo vedo con i miei ragazzi.

Anche don Meli sapeva questo ed era consapevole del legame affettivo che c'era tra di loro. So benissimo che il nuovo arrivato non può imporsi immediatamente, ci si deve avvicinare con discrezione e creare un nuovo rappporto di fiducia.

Ho chiesto a Don Giuseppe Inglese (che è il direttore della pastorale giovanile diocesiana e quindi già li conosce) di attenzionare ancora di più i ragazzi dell'Associazione Colibrì. Io sono presente ma non voglio mettermi in primo piano, perché so che non rimarrò a lungo".

Quando avverà la nuova nomina?

"Non c'è nulla di certo. Il nostro Vescovo mi ha detto che sarà fatta in tempi brevi perché è necessario la presenza di un parroco che continui l'opera di Don Meli e che sia una guida per tutta la comunità di Santa Lucia.

Ricordiamoci che la Chiesa è guidata dal Signore e sono fiducioso che arriverà la persona giusta. Un prete che riceverà una eredità importante ma che sicuramente sarà in grado di portare avanti come avrebbe voluto don Meli".

Ringraziamo padre Gioacchino Arena per la sua disponibilità e gli auguriamo di affrontare questo nuovo incarico con grande serenità. La sua esperienza e la sua grande fede saranno due "armi" a suo favore nel gestire due parrocchie così importanti.