A CVetrano si inaugura lo "Sportello Unico per il Microcredito". Ecco in cosa consisterà

del 2020-07-17

E' prevista per lunedì 20 luglio 2020 alle ore 17,00 presso il Teatro Selinus di Castelvetrano la manifestazione inaugurale dello " Sportello Unico per il Microcredito".

Il Comune di Castelvetrano inaugura, infatti, lo “Sportello informativo sul microcredito e l’autoimpiego” grazie alla sottoscrizione di un atto di impegno tra l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) ed il Comune stesso.

La finalità è quella di attuare una rete di servizi informativi di orientamento e accompagnamento alla conoscenza e alla fruizione dello strumento “microcredito”, per promuovere ed avviare strumenti operativi innovativi finalizzati a sostenere l’autoimpiego e la microimprenditorialità quali politiche attive del lavoro per l’inclusione sociale e finanziaria di soggetti vulnerabili e disoccupati.

L’apertura dello Sportello ha l’obiettivo di realizzare un contesto economico aperto e inclusivo, che permetta di creare una società più solidale e che riconosca e sostenga lo spirito imprenditoriale anche dei soggetti più deboli.

Lo sportello è istituito presso il servizio Attività Produttive del Comune di Castelvetrano, in Via della Rosa (Palazzo Comunale), in coordinamento con altri uffici e servizi dell’amministrazione comunale.