CVetranese scappa a posto di blocco, sperona auto della Polizia e minaccia di contagiare gli agenti. Arrestato 43enne

di: Comunicato Stampa - del 2020-07-16

Un uomo, F.S., scappato a un posto di blocco, è stato inseguito da diverse pattuglie della Polizia Stradale di Palermo e Alcamo, ne ha volontariamente speronato una e solo grazie all’intervento di una terza è stato fermato. L’abilità degli operatori ha evitato il verificarsi di incidenti dovuti al traffico. L’uomo, con precedenti, non era in possesso della patente di guida, perché mai conseguita.

Il soggetto, ha minacciato con degli sputi gli operatori di contagio di diverse malattie di cui asseriva essere affetto. Poi si è chiuso nell’abitacolo e ha iniziato a autoinfliggersi diverse ferite da taglio, fino a quando convinto dagli operatori non è sceso dall’auto.

Prima di essere sottoposto a cure mediche da parte del Personale Sanitario fatto giungere sul posto, l’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello che gli è stato sequestrato. In seguito è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento di beni dello Stato e porto abusivo di coltello. L’arresto è stato convalidato il giorno seguente dal Tribunale di Palermo.