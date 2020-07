"La gente che urlava e piangeva. L'acqua che avanzava. Ieri a Palermo scene da film". Ecco cosa abbiamo vissuto ieri

di: Alessandro Indelicato - del 2020-07-16

Una drammatica alluvione ha messo in ginocchio Palermo ieri pomeriggio. Una vera e propria inondazione ha allagato completamente le strade rendendole dei fiumi in piena con decine di auto sommerse dall’acqua lungo viale Regione Siciliana, principale arteria d’accesso alla città.

Secondo la testimonianza di un camionista, due persone sarebbero state inghiottite dall'acqua ma nessun corpo è stato trovato durante le ricerche e la speranza che non ci siano vittime cresce sempre di più ma la paura è stata tanta.

Abbiamo raccolto in esclusiva la testimonianza di Salvatore Perrone, mazarese che insegna a Castelvetrano, che quegli attimi interminabili li ha vissuti sulla propria pelle insieme alla moglie.

"Una tranquilla mattinata passata a Palermo e poi nel pomeriggio un inferno di acqua. Ci trovavamo a visitare la città quando nel pomeriggio inizia a piovere. Decidiamo di andare in un centro commerciale (La torre) ad aspettare che smettesse, ma, ad un tratto, l'incredibile accade.

Comincia a entrare acqua dal tetto, dal pavimento, il rumore assordante della pioggia e della grandine mette ansia. Ad un tratto cominciano a saltare alcune zone del pavimento e dalle uscite di sicurezza entra acqua a fiume. Negozi allagati, corrente elettrica che va e viene. Poi, senza preavviso, annunciano di evacuare il centro commerciale, panico.

La gente urla e corre verso le uscite. L'acqua è quasi alle ginocchia, ma riusciamo a scendere nei garage per prendere l'auto, altro panico, tutto allagato e tombini saltati. Usciamo dal centro ma è stato tremendo vedere quello che avevamo davanti.

Strade come fiumi impazziti, auto coperte d'acqua fino al tetto, mia moglie presa dal panico piange. Non so se per fortuna o sangue freddo, trovo un punto alto e obliquo e mi fermo lì con l'auto, l'unico punto non allagato.

Davanti a noi muri che si sgretolavano per la forte pioggia. Ad un tratto il diluvio si placa un po' e decidiamo di avviarci verso casa con l'acqua che superava l'altezza delle ruote, arriviamo a stento in viale Michelangelo. Ha iniziato a piovere intorno le 15.30, in pochi minuti si è davvero scatenato l'inferno.

Le strade sembrano “Il fiume della paura”, come nel film. L'acqua trascinava di tutto, detriti, bidoni e persino cassette di frutta che si incastrano sotto le ruote. Ancora una volta decido di fermarmi trovando un marciapiedi alto.

Le persone urlavano dentro le macchine in panne sotto una bomba di pioggia. Ad un tratto comincia a schiarire, tentiamo di ripartire e per vie traverse arriviamo in via Regione Siciliana, lì una visione che non dimenticheremo più.

Nei sotto passi ci sono tre metri d'acqua, gente che esce nuotando, altri che vengono tratti in salvo dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Chiediamo come uscire da Palermo (cosa che accade dopo ben cinque ore) e ci danno delle indicazioni. Arriviamo fino al porto e tra vie e viuzze riusciamo a prendere l'autostrada a Tommaso Natale. Siamo stati più di quattro ore in mezzo al diluvio. L'incubo è finito, ma la tragedia e la paura no".