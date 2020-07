Via al montaggio delle passerelle per disabili tra Marinella e Triscina. Arrivate le autorizzazioni. Ditta al lavoro

del 2020-07-17

Sono partite le attività di montaggio delle sei passerelle per disabili tra Triscina e Marinella di Selinunte. Si attendeva per partire l’autorizzazione da parte del Demanio e della Capitaneria di Porto. A seguire da vicino la vicenda l’Assessore Irene Barresi. A provvedere al posizionamento delle passerelle la Ditta Iseo Store. Per il Comune una spesa pari a 2.800 Euro circa.

Foto archivio.