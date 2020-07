Triscina, volontari 5 Stelle e titolare ditta privata insieme per “liberare” la frazione dai pneumatici abbandonati

del 2020-07-19

Da qualche tempo si notavano dei vecchi copertoni abbandonati lungo il margine della strada che porta a Triscina, altri sono emersi lungo la circonvallazione dopo la massiccia opera di pulizia fatta dall'azienda incaricata dal Comune ed altri ancora saltavano all'occhio perché prossimi alla spiaggia.

Grazie al sig. Tommaso Accardi, titolare della "Central Gomme" di Marsala che villeggiando anche lui a Triscina ha preso a cuore quello che era nelle intenzioni di alcuni attivisti locali del MoVimento 5 Stelle, domenica mattina sono state recuperate numerose gomme abbandonate per Triscina che verranno, a cura dello stesso imprenditore, portate al corretto smaltimento secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Esprime soddisfazione il Capogruppo in Consiglio Comunale del MoVimento 5 Stelle Antonino Manuzza: "l'intervento di questa mattina è la prova di come sia importante l'attivismo sul territorio.

Un sentito grazie al sig. Accardi per la spontanea disponibilità. Una delle nostre cinque stelle simboleggia proprio l'ambiente che è patrimonio di tutti e tutti dovremmo spenderci per tutelarlo ed, allora, nell'interesse di tutti speriamo di vedere sempre più gesti in suo favore e non il contrario".