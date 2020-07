CVetrano, l’ex consigliera grillina Coppola passa al Movimento “Via” e raggiunge Martire, Viola, Stuppia e Milazzo

del 2020-07-19

Altra adesione per il Movimento VIA, si tratta della consigliera Giusi Coppola di Castelvetrano, eletta nella lista del Movimento Cinque Stelle, che ha lasciato per aderire al gruppo misto. La Coppola ha sottoscritto il manifesto del Movimento VIA, di cui già a Castelvetrano fanno parte i consiglieri Rosy Milazzo, Totò Stuppia, Calogero Martire, Enza Viola.

Per la consigliera Coppola l’adesione a VIA è un segnale di collaborazione, insieme ai colleghi aderenti, di un rinnovato impegno per la città di Castelvetrano: “C’è bisogno di sinergia e di senso di comunità, di una volontà ferma che individui i punti di forza e le criticità della città per risolvere talune questioni annose. I cittadini attendono risposte, è il tempo dei fatti”.

Giusi Coppola era stata eletta con il Movimento 5 Stelle. Successivamente aveva aderito al gruppo dichiaratosi indipendente in Consiglio Comunale.