"Canto, recito e mi emoziono". Tra sogni "speciali" e determinazione. Storia di Veronica Bulgarello, giovane artista partannese

di: Doriana Margiotta - del 2020-07-23

San Francesco d'Assisi diceva "Chi lavora con le sue mani è un lavoratore, chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano, chi lavora con le sue mani, la sua testa e il suo cuore è un artista". Ed è proprio il cuore che ha spinto Veronica Burgarello, giovane ragazza down di Partanna, ad amare il canto e la poesia.

Un suo video dove recita "Il passero solitario" di Giacomo Leopardi è diventato virale, tanto da essere invitata dal "Centro nazionale di studi Leopardiani" a salire sul palco per recitare i versi del famoso poeta. Una bellissima soddisfazione per Veronica e la sua famiglia, che hanno accolto questo invito con grande entusiasmo.

La nostra redazione ha avuto il grande piacere di intervistare Veronica e la sua famiglia, che ci ha raccontato le sue due grandi passioni e l'emozione per questo grande evento.

Quando è nata la tua passione per il canto?

"Ho iniziato a 15 anni quando frequentavo le scuole medie. All' inizio cantavo spesso le canzoni di chiesa, soprattutto amavo l' Ave Maria. Con il tempo ho imparato ad aprezzare tutti i generi di musica attraverso il canale Yuotube o la televisione.

Trascorro le mie giornate immersa nella musica e cerco di imparare più canzoni possibili, perché è un ottimo strumento per migliorare la tecnica del canto".

Quale è stata la prima canzone che hai cantato?

"Le prime canzoni che ho cantato sono state quelle siciliane. Ascoltavo spesso il signor Guzzo , il padre di una mia compagna di scuola, che intonava canzoni dialettali ed io mi sono appassionata a questo genere. Non è facile cantare in siciliano, ci vuole una buona intonazione e tanto sentimento, ma mi è servito molto in seguito, anche nel recitare le poesie, altra mia grande passione".

Quanto ti rende felice il canto?

"Moltissimo. Vorrei studiare canto in qualche scuola a Castelvetrano. Per ora sono solo un'autodidatta. Amo anche la poesia e ho partecipato a qualche spettacolo che mi ha dato la possibilità di esibirmi sul palco. Qualche tempo fa ho avuto l' occasione di recitare una poesia al teatro di Partanna, in occasione di una manifestazione organizzata dalla ProLoco.

Sono stata io stessa a chiedere alla presidentessa dell' Associazione di potermi esibire. E' stato emozionante ma ero felice, per me esibirmi è una esperienza meravigiosa. Un'altra bella esperienza è stata due anni fa con Giacomo Bonaggiuso, che ha organizzato un corso teatrale per ragazzi disabili che è durato sei mesi. Alla fine di questo periodo, è stato organizzato un saggio che è stato pubblicato anche su youtube intitolato "Pinnuli". In occasione di questo saggio ho recitato una poesia scritta da mia madre che si chiama "Fuoco". La mia vena artistica l' ho ereditata proprio da lei".

Quali sono i tuoi progetti futuri?

"Ne ho tanti, sicuramente continuerò a cantare e a recitare. Grazie ad un video dove recitavo una poesia di Leopardi, sono stata chiamata a esibirmi sul palco del Festival Leopardiano a Recanati . Non mi aspettavo tutto questo, ma sono onorata di rappresentare la mia città in una manifestazione così importante. Amo molto questo poeta e i suoi versi mi emozionano sempre".

Chi ti aiuta a portare avanti i tuoi sogni?

"La mia famiglia. Mia madre, mio padre a cui ripeto tutte le poesie e anche mio fratello. Sono per me un grande aiuto e un grande sostegno. Ho la fortuna di avere una bella famiglia che mi segue e mi incoraggia. Li devo ringraziare di cuore".

Veronica è un grande esempio di integrazione sociale e di abbattimento di ogni tipo di pregiudizio nei confronti dei diversamente abili. Augurandole di realizzare ogni suo sogno, facciamo un grosso in bocca a lupo a questa ragazza che ci ha incantato con la sua voce.