Il lettore scrive: "Perdita d'acqua sulla SP 81 in direzione Triscina. Uno spreco che deve essere interrotto"

di: Redazione - del 2020-07-21

Sulla Strada Provinciale 81 per Triscina da mesi si verifica una perdita d'acqua dal sottosuolo che alcuni lettori ci segnalano nell'auspicio che chi di competenza possa intervenire. Il tratto di strada in questione sarebbe la sopraelevata all'altezza dell' incrocio dove si trova la lapide in memoria dell'ex Sindaco Vito Lipari. Uno spreco che si spera possa essere interrotto.