"Un libro per ricordare le personalità salemitane degne di memoria". Sabato la presentazione del libro di Salvatore Agueci

di: Redazione - del 2020-07-21

Sarà presentato sabato 25 Luglio, alle ore 18.30, presso l’atrio del Castello arabo-normanno di Salemi, il nuovo libro “Personalità salemitane degne di memoria” di Salvatore Agueci.

L’ex professore, adesso in pensione, alla presenza del Sindaco Venuti e dell'Ass. Scalisi, parlerà del suo scritto, che tratta di diverse personalità importanti della città belicina. Un’opera che parla del passato, ma destinata soprattutto ai giovani, per spingerli a non dimenticare mai, ovunque si trovino, la loro città e per celebrare chi in silenzio quella stessa città l’ha resa grande.

Abbiamo rivolto qualche domanda al suo autore.

Nella vita di cosa si occupa?

Ho insegnato per 36 anni nelle scuole superiori e mi sono occupato di volontariato, soprattutto nel settore della mobilità umana.

Quanti libri ha scritto?

Attualmente, è da 12 anni che sono in pensione, scrivo (sono stato per 14 anni iscritto all'Albo dei giornalisti-pubblicisti, collaborando con la Redazione di Trapani per "La Sicilia") sia articoli di vario genere, soprattutto sociali e di spiritualità e sia libri (ne ho scritti 14 - di cui due di poesie - e due li ho curati).

Seguo tre Associazioni da me fondate (una è Senza Sponde Onlus), faccio volontariato con i detenuti stranieri nelle carceri di Trapani e Favignana e sono tutore (iscritto all'Albo Regionale) di minori stranieri non accompagnati.

Come nasce la passione per la scrittura?

La passione per la scrittura nasce dalla riflessione continua, dalla lettura costante, dal desiderio di non tenersi tutto per sé ma di offrirlo agli altri come dono perché ognuno sia stimolato a fare della cultura uno stile di vita.

Come mai l'idea di dedicare un libro alle personalità salemitane?

L'idea di dedicare un libro alle personalità salemitane fa seguito a due momenti: primo alla mia pubblicazione Salemi tra peccato e santità, Edizioni ASLA, Palermo 2012 (sono 150 personalità salemitane nel campo religioso); secondo alla pubblicazione del Dizionario enciclopedico dei pensatori e dei teologi di Sicilia. Dalle Origini al sec. XVIII, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta - Roma 2018 di Francesco Armetta (a cura di) (18 volumi), nel quale ho contribuito con alcune biografie. Il volume attuale era il prosieguo naturale per far conoscere le personalità salemitane nel campo civile (circa ottanta).

Di cosa parla nel libro?

Il libro, dopo un'introduzione e una conclusione, descrive le biografie, correlate per la maggior parte delle foto, di ottanta personalità che meritano, a parer mio, essere ricordate e che hanno tenuto alto il nome di Salemi nella storia.

Ci racconti due delle principali personalità di cui parla nel libro e qualche particolare aneddoto che sarà possibile leggere nel libro.

Due personalità sono: Gaetano Marino (di cui ho scritto la biografia in un libro (Gaetano Marino, pensatore e rivoluzionario, Edizioni ASLA, Palermo 2013, pp. 96), anarchico, laureato in Lettere classiche nel 1914, partecipò alla I Guerra mondiale, lui tenente e Mussolini caporale sotto di lui. Con l'avvento del fascismo rifiutò l'insegnamento e il vitalizio, il Governatorato dell'Abissinia e fu da questi inviato prima al confino e poi internato (per circa 13 anni) nel manicomio criminale di Messina, Palermo, Trapani e di nuovo a Palermo ove morì nel 1943, senza che fosse data alcuna comunicazione alla famiglia (neanche dove fosse stato sepolto).

Una seconda personalità è la maestra Letizia Favuzza (l'unica vivente nel libro, poiché ha 102 anni compiuti). Fu maestra, poetessa (scrive tuttora), attenta a leggere e rispondere su facebook, molto lucida nei ragionamenti e pronta a replicare e apprezzare il bello e il buono della vita passata e presente.

In che anni sono vissute le personalità di cui parla nel libro? Le informazioni come le ha ottenute?

Le personalità descritte vanno dal 1375 fino ai nostri giorni. Per le informazioni mi sono servito (come è descritto in calce a ogni nominativo di "Scritti su"), attingendo alla storia (vedi testi citati), alle testimonianze dirette, soprattutto per quelli più recenti.

Questo libro è anche un dono per le future generazioni, non c'è futuro senza che si conosca bene il passato. E’ d'accordo?

Il libro è stato scritto soprattutto per le nuove generazioni (come si può leggere nell'Introduzione e nella Conclusione) ed è proiettato nel futuro perché faccia luce e dia speranza a un popolo, soprattutto giovanile, perché non ci si allontani dal baricentro ma, ovunque ci si trovi, ci sia il ricordo della Città che ci diede i natali (come me che: nato a Salemi, vivo a Trapani da parecchi anni). Il libro vuole celebrare anche (non solo quelli descritti e famosi) tutti quei salemitani che, nel silenzio, hanno dato la vita (i caduti di tutte le guerre) o hanno contribuito, attraverso il loro lavoro artigianale e silenzioso, a rendere grande Salemi, da essere considerata "l'Atene della provincia di Trapani".

Quando sarà la presentazione del libro?

Il libro sarà presentato (o meglio: contribuirà a un momento celebrativo) il 25 luglio 2020 dalle ore 18,30 in poi nell'atrio del Castello arabo-normanno di Salemi. Sono stati invitati tutti gli Assessori, i Consiglieri Comunali, le Associazioni, i Sindacati e le altre realtà operanti sul territorio. Anche le famiglie delle personalità descritte prenderanno parte alla "festa". Relazionerà il Sindaco Domenico Venuti, estensore della Prefazione, modererà l'Assessore alla Cultura, Vito Scalisi.

Il sottoscritto interverrà e avanzerà delle proposte per un futuro diverso e migliore di coinvolgimento a beneficio di tutta la Città.

Salutiamo il prof. Agueci, con l’augurio che il suo libro possa giungere alle nuove generazione e non solo, e diffondere il messaggio che non bisogna mai dimenticare le proprie origini e la propria città.