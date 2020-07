Diramata allerta gialla dalla Protezione Civile. Prestare attenzione

del 2020-07-17

Diramato un bollettino da parte delle Protezione Civile Regionale che avvisa dell'allerta di colore gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico fino alle ore 24.00 di domani in tutte le Province siciliane. Il livello di allerta di colore giallo indica di prestare attenzione. In caso di pioggia forte bisogna evitare le strade ed i luoghi che notoriamente si allagano, sia a piedi che in auto. Ad essere interessata come detto la zona del belicino.