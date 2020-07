(VIDEO) Topi in via Domenico Cirillo e disagi per i cittadini. Appello al Comune: "Serve intervento"

di: Doriana Margiotta - del 2020-07-19

Ratti in via Domenico Cirillo e i residenti si appellano alla Redazione di Castelvetranonews.it per rendere di pubblico dominio ill disagio . "La sera, quando ormai non c' è piu traffico e tutti hanno già messo fuori di casa l' immondizia - ha dichiarato un residente - dai tombini escono decine di ratti che invadono la strada in cerca di cibo".

Il nostro lettore ha rispreso tutto con il telefono e lo ha mandato alla nostra Redazione per denunciare lo stato di degrado e di abbandono dei tombini della zona. I residenti lamentano questa situazione ormai da tempo ma non hanno mai avuto nessuna risposta dall' amministrazione comunale. La loro paura più grande è che questo stato di totale abbandono della zona possa portare malattie più o meno gravi.

Il nostro giovane lettore ha voluto mandare questo video per far conoscere a tutta la cittadinanza la reale situazione in cui vivono, sperando che il comune si attivi per la disinfestazione della zona e la pulizia dei tombini.

Ci auguriamo che questa segnalazione sia presa in seria considerazione per il bene dei residenti della via Domenico Cirillo, e che possa essere l' inizio di una attività di deratizzazione in tutto il territorio di Castelvetrano per il bene e la salute di tutti.