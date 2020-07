CVetrano ottiene l'importante qualifica di “Città che legge”

di: Comunicato Stampa - del 2020-07-21

Nei giorni scorsi il Comune di Castelvetrano ha ricevuto dal MIBACT la qualifica di “Città che legge” per l’anno 2020-2021.

Un grande traguardo che denota la volontà e l’impegno di diffondere sul territorio, attraverso attività di promozione e valorizzazione, l’amore e l’abitudine alla lettura, ritenendola un valore su cui investire, capace di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

La consuetudine alla lettura apre le menti, le rende più agili, più forti nel cammino dell’intelligenza e del sapere.

Fondamentale in questo percorso è stato il ruolo della Biblioteca comunale L. Centonze, soggetto promotore dell’iniziativa che con incessante volontà è riuscita a intraprendere attività con le scuole, le associazioni, gli autori e studiosi locali al fine di promuovere i libri e avvicinare alla lettura grandi e piccini. E’ stato un lavoro costante e impegnativo, ma i risultati sono stati assolutamente positivi”.

A confermare tale importante riconoscimento è stato l’impegno profuso nella partecipazione al Progetto Nazionale “ Maggio dei libri” a cui la biblioteca ha aderito con due eventi web importanti: il primo, già assolto, dal titolo “Sikelia storie di ordinaria poesia. Noi la Sicilia ve la raccontiamo così”, strutturato in 80 video, realizzati da autori, studiosi locali e dagli alunni dei Licei Pantaleo e Gentile. I video sono stati postati sulla pagina facebook della Biblioteca comunale L. Centonze che ha raccolto per il periodo dal 23 aprile al 31 maggio una media di circa 10.000 visualizzazioni.

Il secondo evento, ancora in lavorazione, coinvolgerà tutte le scuole di Castelvetrano di ogni ordine e grado e i lavori saranno postati sulla pagina della Biblioteca a breve, grazie al protrarsi del Maggio che questa’anno, in via del tutto eccezionale, si concluderà ad ottobre.

Ulteriore passo fondamentale all’ottenimento della qualifica è stato la “Stipula del Patto locale per la lettura”, sottoscritto il 7 luglio 2020 dal Sindaco, in una delle sale della Biblioteca comunale, attraverso il quale si intende creare una “rete territoriale” per la lettura, che impegna in una costante collaborazione la Biblioteca e soggetti pubblici e privati aderenti, appartenenti alla filiera del libro e della cultura, al fine di attuare azioni congiunte, condivise e attivamente partecipate. Ci si impegna insieme per individuare le esigenze del territorio, si confrontano le proposte e si elaborano progetti che siano sostenibili e continuativi: si parte dalla comunità e dai suoi bisogni e si ritorna alla comunità e alla risposta a questi bisogni.

L’obiettivo è quello di avvicinare alla lettura chi non legge o legge sporadicamente, di dare occasioni di lettura a chi è in difficoltà, ma anche di promuovere nuove forme di conoscenza, di avvicinare alla lettura le nuove generazioni, di leggere nelle carceri, negli ospedali, nelle case di risposo e in altri luoghi della città. Il Patto vuole favorire un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di conoscenza fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, traduce e legge libri, dando continuità e vigore alle iniziative di promozione della lettura già collaudate, sviluppandone sempre di nuove e innovative e creando ambienti favorevoli alla lettura.

L’inserimento di Castelvetrano tra le “Città che leggono” ci darà la possibilità di partecipare agli imminenti bandi del CEPELL (Centro Nazionale per il libro e la lettura). Ciò rappresenterà una nuova opportunità per far conoscere la nostra realtà culturale oltre i confini territoriali e per far sì che altri ambiziosi progetti promossi dalla nostra biblioteca possano avere il giusto riconoscimento.

Il Patto ha durata triennale, l'adesione al Patto rimane aperta a chi volesse accedere successivamente e si può retrocedere in qualsiasi momento.

Sottoscrittori

1. COMUNE DI CASTELVETRANO

2. IISS "CIPOLLA - PANTALEO - GENTILE"

3. ISTITUTO COMPRENSIVO L. RADICE – PAPPALARDO

4. ISTITUTO COMPRENSIVO CAPUANA/PARDO

5. DIREZIONE DIDATTICA - II CIRCOLO- R.SETTIMO

6. SOPRINTENDENZA BB.CC.AA TRAPANI – RETE BIBLIOTP

7. CASA CIRCONDARIALE

8. RETE MUSEALE BELICINA

9. ISTITUTO DI ALTA CULTURA FONDAZIONE ORESTIADI

10. LIBRERIA CENTRO CONTABILE CALIA

11. LIBRERIA L’ANTEPRIMA

12. LIBRERIA DUDI (PA)

13. ASSOCIAZIONE DANTE ALIGHIERI

14. ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA

15. ASSOCIAZIONE CASTELVETRANO DA SCOPRIRE

16. ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE

17. ASSOCIAZIONE PANTA REI

18. ASSOCIAZIONE CUNTA E CANTA

19. ASSOCIAZIONE PROLOCO

20. ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENTI SPASTICI (A.I.A.S.)

21. ASSOCIAZIONE ARABA FENICE

22. ASSOCIAZIONE AUSER

23. IL CENTRO STUDI SUGLI USI, COSTUMI E TRADIZIONI MEDIEVALI “G. BOTTONE”

24. FONDAZIONE FAI (FONDO AMBIENTE ITALIANO)

25. ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE LA ROTTA DEI FENICI

26. ASSOCIAZIONE UNITRE

27. ASSOCIAZIONE TEATRALE ARTISTICO CULTURALE “TEATRO LIBERO” CASTELVETRANO

28. COMITATO GENITORI CASTELVETRANO

29. TEATRO LIBERO PALERMO

30. CLUB PER L’UNESCO

31. FIDAPA | FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI

32. ROTARY CLUB

33. LITHOS EDIZIONI

34. TESTATA GIORNALISTICA CASTELVETRANO NEWS

35. GIUSEPPE LIBERO BONANNO

36. ELISA BONACINI

37. GIACOMO BONAGIUSO

38. GIUSEPPE BONGIORNO

39. FRANCESCO SAVERIO CALCARA

40. VITO MARINO

41. ANGELO MAZZOTTA

42. GIUSEPPE SALLUZZO

43. MIRKO TAMBURELLO

44. SUSANNA VALPREDA

45. CAMPOREALE DAVID

46. CAMPOREALE GIUSEPPE

47. UMBERTO LEONE

48. ROSARIO ATRIA

“La lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno”.

Francis de Croisset

Rosanna Scaturro