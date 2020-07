Fratelli d’Italia e Riva destra incontrano il sindaco Alfano per l’intitolazione di una via a don Meli

di: Comunicato Stampa - del 2020-07-21

Si è svolto stamattina a Palazzo Pignatelli un incontro tra il Sindaco di Castelvetrano Dott. Enzo Alfano e una delegazione di Fratelli d’Italia e Riva Destra, composta dall’Avv. Davide Brillo Commissario Cittadino di Fratelli d’Italia, Angelina Abrignani Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia, Carlo Russo Coordinatore Cittadino di Riva Destra e Angelo Tigri Vice Coordinatore Regionale di Riva Destra.

L’incontro è stato chiesto dalla delegazione, per presentare direttamente nelle mani del Sindaco la proposta avanzata giorni fa dal gruppo di Riva Destra Castelvetrano per l’intitolazione di una via cittadina a Don Baldassare Meli e contestualmente l’istituzione di una borsa di studio dedicata a studenti meritevoli che però versano in difficoltà economiche.

La proposta è stata molto gradita dal primo cittadino che ha dichiarato “Con questa richiesta sfondate una porta aperta, in quanto la figura di don Meli è stata e dovrà sempre essere un punto di riferimento per i cittadini castelvetranesi”.

Gli ha fatto eco il Vice Coordinatore Regionale di Riva Destra Angelo Tigri che ha detto “Questa nostra proposta, nonostante il bieco tentativo di strumentalizzazione da parte di qualcuno, rappresenta il doveroso omaggio che la città di Castelvetrano può tributare ad una persona integerrima che tanto ha dato alla comunità e che ha sicuramente lasciato un ricordo indelebile nei cuori dei cittadini castelvetranesi”.