Folgore, si lavora a tre acquisti. Presto un incontro con il Comune per lo stadio

di: Elio Indelicato - del 2020-07-20

In casa Folgore da sciogliere subito il fattore stadio e pensare ad irrobustire la squadra. Già da domani al rientro in sede di Vincenzo Onorio, sponsor della squadra, si potrebbe avere un quadro più chiaro dell’organico e soprattutto chi saranno quei giocatori che dovranno assicurare un tasso di esperienza in più alla formazione rossonera per il prossimo e difficile campionato di Eccellenza.

L’allenatore Beppe Bonino conferma di avere avuto un primo mandato esplorativo da parte della società di trovare un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante di categoria. In settimana i tifosi avevano accarezzato il sogno del ritorno dell’attaccante Sekan che, dopo avere dato la sua disponibilità, si è accasato al Sora, probabilmente allettato da garanzie e maggiori guadagni.

Beppe Bonino parla di difficoltà di un mercato dove tutti chiedono la luna senza rendersi conto delle difficoltà del territorio.“Di certo la Società sta lavorando e nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi dei calciatori ma solo dopo la firma sul contratto.” Della rosa non farà parte il terzino Blunda, accasatosi a Sciacca.

Intanto ad oggi la Società non ha ancora formalizzato con il Comune la gestione dello stadio e nei prossimi giorni pare che sia stato programmato un incontro con il Sindaco e l’assessore allo sport Filippo Foscari. Avere la disponibilità dello stadio dove potersi allenare e giocare la domenica e potere contare sul campo alternativo diventa la priorità assoluta ancora prima di parlare di acquisti.