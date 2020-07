Nasce l’Ass. “Terra d’inCanto”. Piccole strutture alberghiere selinuntine insieme per rilanciare la borgata e contrastare gli abusivi

di: Redazione - del 2020-07-21

Nasce l’Associazione “Terra d’inCanto”, dall’incontro di piccole strutture extra alberghiere di Selinunte che hanno cominciato a riunirsi per cercare di dare una svolta al territorio e favorire un maggior afflusso di turisti.

“L’associazione si chiama “Terra d’inCanto” - commenta il neo Presidente Vincenzo Caldarera - il nome evoca la bellezza di quello che è il nostro territorio, vogliamo far conoscere una cosa esclusiva che abbiamo a Selinunte, l’incanto (asta) del pesce.

Poi la parola “inCanto” è scritta con la C maiuscola per mettere in evidenza la parola Canto. Canto che rievoca spettacolo, poesia e una serie di manifestazioni ed eventi che stiamo provando a realizzare a partire dall’anno prossimo per cercare di portare qui tanti turisti e fargli apprezzare il nostro territorio”.

I soci sono diciotto, tutti titolari di piccole strutture. Oltre al presidente, ci sono il Vice presidente Giuseppe Galfano, Vito Salluzzo come Segretario e infine due consiglieri Maria Etiopia e Enzo Bonanno, che non ha una struttura sua ma ha sempre appoggiato gli obiettivi che l’associazione si pone.

Aggiunge infine Caldarera: “Mi preme sottolineare che le strutture che formano l’associazione sono tutte strutture in regola, quindi cercheremo di contrastare quello che è l’abusivismo nel territorio”.