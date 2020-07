CVetrano, bocciata mozione Pd per lavori pubblici con percettori reddito di cittadinanza. Alfano dice la sua sulle ZES

di: Redazione - del 2020-07-22

Fa discutere nelle ‘piazze’ social (e non solo), la mancata approvazione della variazione di bilancio richiesta dal M5S, durante l’ultimo consiglio comunale a Castelvetrano, tenutosi qualche giorno fa, che prevedeva il finanziamento dei progetti relativi all’asilo” Infranca” e per i semafori. Malgrado il funzionario responsabile, il dott. Di Como abbia relazionato ed evidenziato che la corte dei conti avesse avallato la variazione di circa un milione e mezzo di euro, l’opposizione, compatta, ha votato no.

Alcuni consiglieri hanno chiesto il ritiro della mozione, per includere la variazione del piano triennale delle opere pubbliche. Anche in commissione si era paventata la perplessità di alcuni consiglieri, seppur sempre il dottor di Como ha specificato che il piano cui si fa riferimento riguarda il triennio 2018-2020, e che la normativa preveda che la corrispondenza esatta tra gli stanziamenti di bilancio e le opere previste, faccia riferimento alla prima annualità, e quindi al 2018.

Dunque perché non approvare la mozione? Scrupolosità o “occasione” per dare una “lezione” all’ex maggioranza penta stellata, ritrovatasi ora in aula sotto numericamente? E il bene comune della comunità castelvetranese?

Certamente, il gruppo consiliare del M5S è inesperto, ma potrebbero sorgere degli interrogativi sulla reale fattività e collaborazione dell’opposizione, per il bene di un territorio già penalizzato dal commissariamento e gravato dalle disposizioni post dissesto economico,e infine additato dalla cupa onta della colpa mafiosa.

Intanto, dietro richiesta del prefetto Ricciardi, come i comuni di Alcamo, Marsala, Trapani e Petrosino, anche a Castelvetrano sarà applicato il Daspo urbano, approvato proprio durante il consiglio comunale di pochi giorni fa. Con tale strumento, si interverrà in alcune aree del territorio castelvetranese a tutela del decoro urbano e dell’ordine pubblico, considerati i gravi episodi vandalici perpetrati ai danni dei vasi davanti Palazzo Pignatelli, alla statua di Padre Pio, alla Bambocciata e alla targa in memoria a Giovanni Gentile nel sistema delle piazze.

"Il daspo urbano colpirà chi viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza, esercita il commercio abusivo, causa risse e danneggiamenti“ , ha affermato l’assessore Cappadonna sui social.

Tuttavia, il provvedimento non ha trovato accoglimento ancora una volta nell’opposizione, sulla quale composizione ora tocca interrogarsi,considerando l’adesione della consigliera Coppola al movimento regionale “Via”, guidato da Papanìa a cui hanno aderito anche i consiglieri Milazzo, Viola, Martire e Stuppia. Ciò che è lecito chiedersi e se ciò influenzerà le dinamiche di consiglio, visto che ipoteticamente “Via” è il secondo gruppo consiliare più grosso in consiglio.

Come voteranno i consiglieri Coppola e Milazzo che fanno parte di altri gruppi consiliari? Si

accoderanno a Obiettivo città?

Nel corso dei lavori, il sindaco Alfano è intervenuto a chiarire la mancata candidatura allo Z.E.S., dichiarando che al di là del poco tempo a disposizione, “Castelvetrano non aveva zone collegate in alcun modo con nessun porto”.

Inoltre, il primo cittadino ha relazionato anche sulla tassa di soggiorno per il 2019, in seguito alle affermazioni del vice sindaco Virzì. Le somme riscosse per il 2019 sono pari a € 278.295,89 e “sono state utilizzate per mantenere e garantire i servizi pubblici essenziali delle aree del territorio comunale particolarmente vocate alla fruizione turistica (Borgate di Marinella e Triscina).

Le risorse relative al 60% degli introiti dell'imposta, ammontanti ad € 166.977,53, hanno, in parte, finanziato i consumi di energia elettrica, la manutenzione della pubblica illuminazione e la manutenzione delle strade, il cui importo imputabile alla gestione delle Borgate in questione, ammonta a complessivi € 212.500,00.”

La situazione del post dissesto influenza e continuerà a influenzare gli assetti economici finanziari dell’ente, ed era quanto meno prevedibile che tali somme sarebbero state impiegate per servizi pubblici essenziali,visti i tagli che quest’amministrazione è stata costretta ad operare, basti ricordare il servizio di trasporto pubblico per gli studenti.

Il gettito della tassa di soggiorno per l’anno in corso inoltre, sarà fortemente influenzato dall’emergenza epidemiologica e la situazione non è delle migliori, considerate le grosse perdite del settore turistico e dell’indotto relativo. A tal proposito, Alfano ha reso noto che a giugno, è stata riscossa soltanto la somma di € 1.538,00.

Discussa anche la mozione del PD, in merito all’impiego dei percettori di reddito di cittadinanza in progetti comunali, ma per tali “lavoratori” sarebbe necessario stipulare un’assicurazione e fornire dispositivi di sicurezza, con risorse di cui il comune di Castelvetrano, in questa fase di post dissesto, non dispone. Un’interrogazione di carattere generale sotto certi punti di vista, considerate le criticità a livello nazionale.

Durante il consiglio, si è anche dibattuto su un’interrogazione del PD sullo stato dei locali dell’ex Gdo, sono stata approvate le aliquote IMU, e l’assessore Parrino ha relazionato su nuovi progetti in ambito sociale.