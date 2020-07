Encomio del Sindaco Alfano alla Polizia Municipale e alla Croce Rossa per l'aiuto alla Città durante emergenza Covid

del 2020-07-24

Presso il Teatro Selinus il Sindaco Enzo Alfano ha conferito ieri encomi di merito alla Polizia Municipale e ai volontari della Croce Rossa impegnati per l'emergenza Covid-19. Una lode solenne per il pertinace impegno a supporto della comunità castelvetranese. Il riconoscimento è stato conferimento per avere operato nel periodo dell'emergenza epidemiologica con grande competenza, abnegazione, senso del dovere, garantendo la presenza sul territorio comunale, anteponendo la tutela della salute pubblica alla propria incolumità.