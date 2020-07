Il lettore scrive: "Presenza di topi anche in via Garibaldi. Comune disponga una derattizzazione"

di: Redazione - del 2020-07-24

Qualche giorno fa avevamo pubblicato la segnalazione di un lettore circa la presenza di topi in via Domenico Cirillo, il tutto documentato da un video dello stesso. (clicca qui per leggere l’articolo) .

Oggi, riceviamo un’ulteriore segnalazione da parte del lettore Giovanni Bellante sulla presenza di topi, anche in via Garibaldi soprattutto nelle ore serali.

L’auspicio è che venga disposta al più presto una derattizzazione e che la situazione possa risolversi.