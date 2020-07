Triscina, uomo muore in spiaggia colpito da un malore. Inutili i soccorsi

del 2020-07-23

Un uomo di 81 anni, Gaspare Caradonna di Castelvetrano, è morto stamane a causa di un malore improvviso (si ipotizza un arresto cardiocircolatorio) mentre si trovava in spiaggia a Triscina. I presenti sul posto hanno provato ma senza esito a rianimare l'uomo. I bagnini della struttura del lido Mokambo non appena hanno visto l'uomo, appena entrato in acqua, accasciarsi con l'acqua al ginocchio lo hanno subito soccorso e gli hanno praticato per più di mezz'ora le forme di rianimazione ma non c'è stato nulla da fare.

Sul posto la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, i Carabinieri e il Medico Legale che ha constatato il decesso dell'uomo.

Foto archivio.