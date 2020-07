Ordinanza del Sindaco Alfano sulla movida notturna. Entro le tre nel weekend stop alla musica

del 2020-07-23

Il Sindaco Alfano è intervenuto con una ordinanza per regolamentare la movida notturna nel rispetto delle esigenze sia dei giovani che dei residenti. In tale ottica è stata, infatti, prevista la cessazione delle emissioni sonore, improrogabilmente alle ore 03.00 della giornata successiva al Venerdì e al Sabato. E’ stata, altresì, prevista la cessazione delle emissioni sonore, improrogabilmente alle ore 02.30 della giornata successiva al Giovedì.

L'ordinanza avrà validità fino al 31 agosto 2020 e disciplina le emissioni sonore in occasione di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, o che si svolgono in ambiente aperto quali sagre, feste, intrattenimenti danzanti, pubblici spettacoli e manifestazioni simili.