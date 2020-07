del 2020-07-24

(ph. Gianni Polizzi)

Oggi pomeriggio, alle 17:30, la redazione di castelvetranonews incontra il primo cittadino di Castelvetrano dott. Enzo Alfano a Triscina per parlare delle problematiche della borgata marinara e non solo, di ciò che si è fatto, di ciò che si farà e che andrebbe fatto per la riqualificazione di Triscina. Conduce Rosalia Ventimiglia. Segui la diretta.