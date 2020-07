del 2020-07-25

Alcuni lettori ci segnalano, come potete vedere dalla foto, che nei pressi della via 71 a Triscina, a circa tre metri dalla spiaggia, un tubo che fuoriesce pericolosamente dall'acqua. Qualcuno ha segnalato il pericolo nastrando li tubo e sarebbestata fatta una segnalazione. Ad oggi non si è registrato alcun intervento.