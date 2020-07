Il lettore scrive: "C'era una volta il distanziamento sociale e l'uso delle mascherine. Per molti un ricordo lontano"

di: Redazione - del 2020-07-28

La lettrice Lisa Tusa si rivolge alla Redazione per condividere il suo pensiero circa la situazione attuale che stiamo vivendo a causa dalla pandemia. Riportiamo di seguito la sua lettera aperta:

Spettabile redazione,

vi riporto qui una mia riflessione che avrei il piacere fosse condivisa.

"Non ce n'è coviddi!" A più di due mesi dalla fine del lockdown sembra essere ritornato il sereno. In giro si vede pochissima gente con la mascherina sia dentro che fuori i locali, il distanziamento sociale è solo un ricordo e c'è chi si sente tanto coraggioso, giovane e forte da dichiarare senza mezzi termini che è stato tutto un bluff.

Ancora si sentono in giro frasi del tipo "muoiono solo gli anziani" generalmente rivolte a quei pochi che indossano la mascherina, ma anche se fosse vero? Salvare la vita di un anziano o di chiunque abbia una patologia debilitante, non è ugualmente un buon motivo per evitare di essere mezzi di trasmissione del virus?

Anche se vi sentite giovani e forti e scoppiate di salute, le misure per contenere l'epidemia dovete rispettarle perché non tutti sono giovani, forti e scoppiano di salute!

Vivere in una comunità significa anche questo, la legge del più forte è ancora valida nella giungla, chi vuol vivere così e pensare solo a se stesso può trasferirvisi, lì troverà il suo habitat.