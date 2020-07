La raccolta differenziata a CVetrano migliora ma ancora troppi incivili non rispettano le regole. Barresi: "Segnaleremo alle Autorità competenti"

di: Comunicato Stampa - del 2020-07-27

La raccolta differenziata continua a migliorare a Castelvetrano ma non è ancora tempo di esultare. Sono ancora tanti (troppi) gli episodi di rifiuti indifferenziati con misto tra organici, plastica e non solo

Cauto ottimismo è stato espresso dal Sindaco Alfano: "Continua a migliorare la raccolta differenziata a Castelvetrano, dopo una partenza rallentata, adesso è tempo di verificare i risultati raggiunti.

Con solo il 15% di raccolta differenziata, la città si trovava agli ultimi posti della Provincia di Trapani nel triennio 17/19, adesso, grazie alla ditta Sager ed Eco-Burgus la situazione è nettamente migliorata raggiungendo il risultato del 57%.

Nonostante le difficoltà, causate dai tre mesi di fermo dovuti all’emergenza Covid, sono stati raggiunti risultati importanti, grazie alla collaborazione dei cittadini e al costante lavoro degli operatori.

Tra gli obiettivi raggiunti: la raccolta di circa 380 tonnellate di rifiuti totalmente riciclati, la raccolta di 63 tonnellate di ingombranti e la rimozione di 32 tonnellate di rifiuti per il recupero di aree degradate.

Il percorso è ancora lungo e l’obiettivo è di migliorare sempre di più. Inoltre nei prossimi giorni, verranno consegnati alla popolazione i nuovi contenitori per la raccolta".

Come dicevamo ancora ci sono dei miglioramenti da fare. A confermarlo l'Ass. Barresi la quale ha denunciato come sabato 25 luglio "nella ZONA 1, parte di Castelvetrano e Triscina, è stata la giornata della raccolta dell’indifferenziato. Per colpa di coloro che si ostinano a non differenziare bene, miscelando l'organico con altre tipologie di rifiuto, vi sono stati seri problemi di conferimento: i carichi quindi non sono stati accettati dalla Trapani Servizi.

Questa continua, ingiustificata e insopportabile superficialità da parte di alcuni cittadini viene pagata a caro prezzo dalla Comunità tutta perché mette a rischio il regolare svolgersi della raccolta delle giornate successive. Nel sacco dell’indifferenziata non va raccolto di tutto, ma solo quello che non può essere differenziato e non vi sono scuse accettabili!

Quindi finchè i rifiuti non saranno conformi non verranno piu’ asportati, ma bollinati e segnalati alle autorità competenti, inoltre non verranno raccolti fino a quando non saranno opportunamente differenziati! E’ una questione di rispetto e civiltà".