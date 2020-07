Centosei anni e tanta voglia di vivere tra affetto dei 15 nipoti e 25 pronipoti. Festa per la nonnina marsalese Maria Gucciardo

del 2020-07-28

Ha compiuto oggi 106 ed è la marsalese più longeva della città. Si tratta di nonna Maria Gucciardo, originaria di Fontanelle ma attualmente amorevolmente accudita dal personale della struttura della clinica Morana di via Trapani dove si trova ospite da ormai cinque anni. Ed è stato proprio il personale della Casa di assistenza a festeggiare Nonna Maria Gucciardo, casalinga, vedova di Michele Torre, molto conosciuto in contrada Fontanelle per le sue attività di barbiere prima e di bidello dopo. All’appuntamento non hanno potuto partecipare né il Sindaco Alberto Di Girolamo né i familiari per la normativa anticovid.

Proprio lo scorso anno il Sindaco Alberto Di Girolamo, che si compiace con lei per questo ulteriore traguardo raggiunto, nel 2019 le aveva donato una targa e una pergamena a nome della città. In quell’occasione la nonnina lesse e apprezzò quanto scritto sia sulla targa che nella pergamena.

Maria Gucciardo, ancora in splendida forma, ha avuto quattro figli: due maschi (Nicolò e Francesco) e due femmine (Giovanna e Antonina), che complessivamente le hanno donato l'invidiabile numero di 15 nipoti e 25 pronipoti.