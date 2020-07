Cvetrano, questione parcheggi. Parla Marcello Caradonna: "Questione complessa"

di: Redazione - del 2020-07-25

Questa mattina ai microfoni di Cnews.it, durante la trasmissione "Incontri Social" condotta da Filippo Siragusa, ospiti il Comandante dei Vigili Urbani, Marcello Caradonna e l’Assessore Filippo Foscari.

Spesso i cittadini guardano alla macchina burocratica con critica non sempre costruttiva, ha dicharato Marcello Caradonna: “Si tende a guardare alle necessità del singolo, ma noi dobbiamo guardare l’interesse generale della collettività. Questo è motivo di conflitto con il cittadino. Il legislatore nazionale ha creato difficoltà ulteriori modificando le norme, ma io penso che questo sia positivo per i comuni. La misura stabilita dal legislatore evita il saccheggio delle casse comunali”.

Per quanto riguarda il settore delle contravvenzioni ha aggiunto Caradonna: "il Comune oggi ha un ritorno del 30% e bisogna ricordare che lo stesso Comune per ogni contravvenzione deve anticipare delle spese, spesso senza introitare e questo vale anche per il settore dei tributi, potenziato negli ultimi anni, durante la gestione commissariale è stato adottato lo strumento della rateizzazione e compensazione delle entrate comunali e date le numerose richieste che continuano ad arrivare, questo è uno strumento di crescita senza precedenti”.

Per quanto riguarda il servizio parcheggi (ad oggi sospeso) e gestito negli ultimi anni dalla Cooperativa Castelvetrano Servizi "la situazione è complessa, ci sono dei lavoratori della Cooperativa da tutelare, ma ci sono anche disposizioni contrattuali da prendere in considerazione. C’è un’interlocuzione epistolare tra il Comune e la ditta per fare luce su alcuni aspetti nell'auspicio che si trovi una trovare una soluzione nell'intereresse di tutti".

Sulla questione segnaletica e viabilità a Marinella di Selinunte lo stesso ha aggiunto:"Il ripristino della circolazione stradale a Marinella ha coniugato l’aspetto della mobilità con l’aspetto economico e ha comportato una differenziazione tra due zone, una destinata alla movida e una più a portata familiare con una differenza sull’interdizione del traffico".