“Gettito Imu non ha risentito dell’effetto Covid. Buon segnale, ma qualche azienda continua a non pagare”. Parla l’Ass. Foscari

del 2020-07-26

Questa mattina ai microfoni di Cnews.it, durante la trasmissione "Incontri Social" condotta da Filippo Siragusa, ospiti il Comandante dei Vigili Urbani, Marcello Caradonna e l’Assessore Filippo Foscari. L’argomento principale è stato il rapporto tra cittadino ed Ente Locale, a volte conflittuale ma che sicuramente deve essere riscritto.

Ripercorriamo alcune dichiarazioni dell'Assessore Filippo Foscari il quale ha dichiarato che: “Dal primo momento di insediamento non abbiamo mai operato con la possibilità di dare una programmazione certa, sia per il dissesto finanziario che per la mancanza di liquidità. Quando sento parlare di programmazione, devo ricordare che ci deve essere anche una programmazione finanziaria. Oggi vige il principio di cassa, se i soldi non li hai non li puoi spendere. Prima si poteva lavorare sul previsionale, oggi non è più possibile.”

Sempre sul settore tributi, Foscari ha detto: “Il gettito IMU non ha avuto una differenza eccessiva, nonostante il post covid, i castelvetranesi hanno risposto bene e questo è confortante. Dal triennio 18/20 cerchiamo di recuperare somme di gente che non ha pagato, aziende che sembrano floride che non hanno pagato.”

“Si cerca di lavorare tutti i giorni sulla quotidianità, il primo obiettivo è ripristinare l’ordinarietà. Ad esempio, il black out di ieri sera a Selinunte , non è stato un guasto, c’è stato furto di rame e mancano i soldi per comprare il rame, è giusto che i cittadini lo sappiano”, ha concluso l’Assessore.