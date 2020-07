"Viviamo nel terrore a Triscina nei pressi di Villa Quartana. Atti osceni, paura e gente che scappa. Aiutateci"

di: Redazione - del 2020-07-26

“Non siamo razzisti, poteva avere anche gli occhi a mandorle ma siamo disperati e chiediamo aiuto ai Carabinieri, alla Polizia Municipale, al Sindaco affinchè chieda un TSO (e il ricovero in una apposita struttura) e alle Istituzioni affinchè possano liberarci da questo incubo che dura a Triscina nei pressi di Villa Quartana ormai da Maggio”.

Inizia così il raccono di una lettrice Enza che ci ha riferito quello che da mesi stanno vivendo a Triscina a causa di un ragazzo di colore che sta minando la tranquillità e il vivere quieto di diverse famiglie oltre che creare danni economici alla zona in cui risiede ormai stabilmente da diversi mesi.

La nostra lettrice ci racconta che il giovane spesso “dà fastidio alla gente, alle ragazzine, si abbassa i pantaloni in pieno giorno davanti a tutti senza scrupoli e se gli viene da urinare fa con comodo, va girovagando al buio in mezzo alla strada, pronto a farsi investire. Non ho idea di dove dorme nel frattempo, ma i commercianti sono costretti a chiudere a un certo orario perché il ragazzo ubriaco disturba loro e i clienti che scappano perché diventa aggressivo e maleducato”.

“Sottolineo – aggunge Enza - che si tratta solo di lui, perché tutti gli altri ragazzi di colore che dormivano sotto Villa quartana non hanno mai dato fastidio a nessuno (e noi viviamo a triscina tutto l'anno). La situazione è peggiorata da Maggio. Io uscivo tutte le sere con il cane e non lo posso fare più per questo tipo. Abito vicino la piazza e non posso nemmeno mandare mia figlia a mangiare un gelato”.

Pare intanto che tutti i commercianti della zona si rifiutino di vendere alcolici a questo ragazzo, tranne una attività e quindi ogni sera il ragazzo si ubriaca e la gente ha paura. Spesso in pieno giorno si ferma all'incrocio e importuna tutti i passanti fermando pure le macchine.

In un video pubblicato sui social e che sta facendo il giro del web si vede il giovane migrante con un materasso in mano ieri sera sul marciapiede. Di certo, scevri da ogni intento discriminatorio, quello che si rende necessario è verificare se questo giovane ha necessità di cure psicologiche e garantire a quest’ultimo il giusto aiuto ma allo stesso tempo va salvaguardata l’incolumità dei residenti e degli avventori nonché l’esercizio ordinario delle attività commerciali senza dover temere gesti scellerati che potrebbero prima o poi portare a coseguenze più gravi.